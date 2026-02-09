У Почаєві запроваджено тимчасовий режим подачі води через відсутність електропостачання
У зв’язку з тривалою відсутністю електрики, комунальне підприємство “Почаївський ККП” змушене подавати воду за допомогою генераторів. Вода буде постачатися погодинно:
Такий режим подачі води є тимчасовим через технічні обмеження генераторів, які не можуть працювати безперервно. Підприємство працює в умовах економії пального та матеріальних ресурсів, максимально адаптуючись до складних умов.
Мешканців громади закликають зробити необхідні запаси води та використовувати її ощадливо.
Почаївський ККП дякує за розуміння і терпіння в ці складні часи.