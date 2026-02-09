09:25 | 9.02.2026
У Почаєві запроваджено тимчасовий режим подачі води через відсутність електропостачання

У зв’язку з тривалою відсутністю електрики, комунальне підприємство “Почаївський ККП” змушене подавати воду за допомогою генераторів. Вода буде постачатися погодинно:

  • Вранці: з 7:00 до 10:00

  • Ввечері: з 17:00 до 21:00

Такий режим подачі води є тимчасовим через технічні обмеження генераторів, які не можуть працювати безперервно. Підприємство працює в умовах економії пального та матеріальних ресурсів, максимально адаптуючись до складних умов.

Мешканців громади закликають зробити необхідні запаси води та використовувати її ощадливо.
Почаївський ККП дякує за розуміння і терпіння в ці складні часи.

