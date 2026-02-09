09:25 | 9.02.2026
Грип та ГРВІ: у Тернопільській області різко збільшилась кількість хворих серед дітей

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб інформує про епідеміологічну ситуацію щодо захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 станом на 9 лютого 2026 року.

📊 Загальна захворюваність:

  • За останні 7 днів виявлено 452,5 випадків на 100 тисяч населення (загалом захворіло 4609 осіб).

📈 Захворюваність на ГРВІ:

  • Кількість випадків ГРВІ за період з 02.02 по 08.02.2026 збільшилася на 14,2% порівняно з попереднім тижнем (4609 випадків проти 4036).

  • 51,4% хворих — діти, з яких 63,1% — школярі. В порівнянні з минулим тижнем кількість захворілих дітей зросла на 28,1%, школярів — на 33,1%.

🏥 Госпіталізації:

  • За звітний тиждень госпіталізовано 169 осіб, з яких 95 дітей (56,2%). Це на 8,6% менше, ніж минулого тижня (185 госпіталізованих).

🦠 COVID-19:

  • За тиждень зареєстровано 3 випадки захворювання на COVID-19, з яких 1 — дитина. Це складає лише 0,07% від усіх випадків ГРВІ, і ситуація залишається стабільною, без змін порівняно з попереднім тижнем.

🔬 Вірусологічні дослідження:

  • Обстежено 51 особу, з яких у 11 (21,6%) виявлено позитивні результати:

    • 6 осіб — вірус грипу А

    • 1 особа — риновірус

    • 1 особа — аденовірус

    • 3 особи — метапневмовірус

💪 Залишайтеся здоровими! Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб продовжує працювати на захисті здоров’я населення.

