У тернопільській школі мистецтв знайшли крайнього або Хто ініціював збір коштів з учнів для освячення закладу освіти на Йордан

Заступниці директора з виховної роботи Тернопільської школи-ліцею № 21 винесла догану за те, що вона ініціювала збір коштів з учнів для освячення закладу освіти на Йордан. Такі результати перевірки, яку з 23-го до 28-го січня проводила спеціально створена комісія з міської ради, – повідомила заступниця начальниці міського управління освіти Ірина Сум.

Нагадаємо, значний резонанс у Тернополі спричинила новина про те, що в школі-ліцеї №21 з дітей хотіли зібрати по 10 гривень на освячення класів йорданською водою. Повідомлення з відповідною вказівкою оприлюднили в соцмережах.