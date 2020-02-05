Знайшли шахраїв, які вкрали гроші у потерпілих діток з села Угринів Підгаєцького району

80 000 тисяч гривень з 365 000, викрадених шахраями, повернуть дітям. Оперативники Тернопільщини вийшли на слід зловмисника, який видурив гроші, зібрані на операцію неповнолітнім.

Восьмеро хлопців постраждали в результаті вибуху у сільському клубі села Угринів Підгаєцького району.

Нагадаємо, 27 січня до однієї із мам потерпілих зателефонував невідомий і шахрайським шляхом видурив у неї усі зібрані кошти, а це – 365 тисяч гривень.

Спілкуючись із невідомим, жінка на 17 тисяч поповнила мобільні телефони, решту переказала на невідомі електронні гаманці через платіжні термінали.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Степана Яцуха, одразу після отримання заяви, поліцейські звернулися до працівників банківських установ, аби заблокувати усі рахунки, на які надходили кошти.

Проведеними слідчо-оперативними заходами було з’ясовано, що гроші пішли на електронні гаманці жителів Запорізької та Дніпропетровської областей. Саме туди одразу поїхали наші оперативні групи. Спільно з службою безпеки фінустанови поліцейським вдалося перехопити частину коштів – це вісімдесят тисяч гривень. Їх шахраї не встигли зняти.

Як інформує “Досьє-102“, встановили оперативники і особу, яка вигадала шахрайську схему. Підозрюваний наразі відбуває покарання у місцях позбавлення волі Дніпропетровщини. Він засуджений за крадіжки та грабежі. Про збір коштів потерпілим дітям дізнався через інтернет.

До злочину залучив знайомих, яким розповів вигадану історію. Зловмисник розповів товаришам, що виграв велику суму грошей через одну із букмекерських компаній. Проте отримати гроші не може, бо в тюрмі, а тому потрібна їхня допомога.

Степан Яцух каже, що оперативники уже спілкувалися з усіма “спільниками”. Слідчо-оперативні заходи тривають і правоохоронці роблять усе можливе, аби знайти та повернути решту суми.