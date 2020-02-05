Тернопільська делегація на чолі з Віктором Овчаруком – на форумі у Жешуві

На 13-му форумі у Жешуві, який розпочався сьогодні 4 лютого, говоритимуть про Європу та Україну в 2020 році – нові можливості, старі загрози.

Делегацію від Тернопільщини на форумі очолює голова обласної ради Віктор Овчарук.

– Форум є одним із ключових міжнародних заходів у Польщі, присвячених питанню співпраці та формуванню об’єктивного бачення спільних проблем Європи та України, та майданчиком обміну думками, позиціонування поглядів, напрацювання цікавих бізнес-контактів та бізнес-проектів, – переконаний очільник обласної ради. – Саме під час таких масштабних, так би мовити, конференцій і напрацьовуються зв’язки, які згодом переростають у велику співпрацю, реалізацію різноманітних бізнесових чи соціальних проектів.

До слова, виступ Віктора Овчарука на форумі у рамках панельної дискусії: «Незавершена реформа. Дебати про українські місцеві органи самоврядування» заплановано на 5 лютого.

Гості форуму – понад 800 учасників з Польщі, України, сусідніх країн та США – представники урядів, політики, дипломати, бізнесу, місцевого самоврядування, європейських інституцій, міжнародних організацій, експерти та аналітики. Форум Європа-Україна, організовується з 2007 р. і є одним з ключових заходів Інституту Східноєвропейських Досліджень. Головною темою вже тринадцятого Форуму буде питання продовження реформ та модернізації України в ситуації зміни влади в Києві у результаті президентських та парламентських виборів.

Цьогоріч організатори також очікують на приїзд групи українських урядовців, парламентарів і представників місцевого самоврядування з областей, найбільш зацікавлених у польсько-українській співпраці та європейській інтеграції. Заплановано проведення двох пленарних сесій. Перша з них буде присвячена місцю країн Східної та Центральної Європи на політичній та економічній карті континенту. Друга сесія має відповісти на питання про баланс змін за 30 років від падіння комуністичної системи.

Окрім того, під час ХІІІ Форуму Європа – Україна організатори планують провести більше ніж 40 панельних дискусій, які будуть розділені на тематичні блоки: бізнес, інвестиції та економіка, європейська інтеграція та реформи, міжнародна та безпекова політика, а також суспільство, освіта та “молодіжна” політика та співпраця. Говоритимуть також про нові ініціативи в українсько-польських взаєминах.

В економічному блоці конференції найцікавіші дискусії стосуватимуться результатів договору про асоціацію та вільну торгівлю поміж Україною та ЄС, енергетичної безпеки, перспектив подальшого зменшення бар’єрів та обмежень в економічній співпраці. Обов’язково будуть дискусії про розбудову інфраструктури для транспорту, перспективи змін в українському сільському господарстві, побудову інноваційної економіки, перспективи збільшення іноземних інвестицій в Україну тощо.

Частина Форуму, присвячена міжнародній політиці, відповість, зокрема, на питання, чи може бути можливим і коли подальше розширення Європейського Союзу, як відновити у світі повагу до міжнародного права, як протистояти загрозам з боку Російської Федерації та протидіяти російській пропаганді, як зміцнити співпрацю країн ініціативи Тримор’я з Україною тощо. Будуть також проведені дискусії про майбутнє українських Донбасу та Криму.

У низці безпекових дискусій обговорюватимуть питання регіональної військової співпраці НАТО на східному фланзі, безпека в чорноморському басейні. Ключовим є відповідь на питання, як міжнародна спільнота може допомогти Україні припинити конфлікт із Москвою.

У межах форуму діє Східний виставковий Ярмарок, під час якого презентовано різні регіони. На виставці представлена також і Тернопільщина.