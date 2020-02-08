У Тернополі під землю провалилися двоє людей — зсув грунту

8 лютого о 01:50 до оперативно-диспетчерської служби Управління від працівників екстреної медичної допомоги надійшло тривожне повідомлення про те, що на вулиці Галицька у місті Тернопіль відбувся зсув грунту.

Ремонтно-будівельна компанія, за допомогою екскаватора працювала над реконструкцією напірного колектора – копали траншею глибиною 5 метрів. За словами медиків, під землею опинилося двоє людей. Як з’ясувалося пізніше, очевидці повідомили рятувальників про подію не одразу. То ж багато дорогоцінних хвилин було втрачено. О 01:55 на місце події прибули працівники чергового відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення, черговий караул 1 державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ та представники оперативно-координаційного центру Управління. Всього, від Служби порятунку, було залучено 13 чоловік особового складу та 3 одиниці спеціальної техніки. О 03:09 роботи з деблокування потерпілих були завершені. Працівники екстреної медичної допомоги констатували їх смерть. Загиблими виявились двоє чоловіків 1980 та 1983 років народження.