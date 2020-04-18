У Тернополі COVID-19 виявили у чоловіка, який працює на заправці

+1 ПІДТВЕРДЖЕНИЙ ВИПАДОК COVID-19 У ТЕРНОПОЛІ СТАНОМ НА 10:00 18 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ У МІСТІ 27 ВИПАДКІВ. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у 1 тернополянина. Чоловік попередньо перебував в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги із підозрою. Працює на заправці.

Один тернополянин одужав. Це перший зафіксований у Тернополі випадок COVID-19 – хворий був на амбулаторному лікуванні, другий повторний лабораторний тест – від’ємний.

Загалом під початку епідемії коронавірусу COVID-19 підтвердили у 27 тернополян. 22 з них добре себе почувають і перебувають на амбулаторному лікуванні вдома, ще 4 тернополян проходять лікування в Тернопільській лікарні швидкої медичної допомоги. 1 тернополянин одужав.