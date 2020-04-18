Станом на 18 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 366 випадках діагноз лабораторно підтверджений (338 випадків – дорослі, 28 випадків – діти), з них 5 летальних.

Видужала 31 особа (м. Тернопіль – 1, Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 24, Заліщицький район – 3).

За попередню добу офіційно підтверджено 13 випадків зараження вірусом COVID-19.