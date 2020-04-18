18 квітня 13 підтверджень: 366 хворих на коронавірус у Тернопільській області
Станом на 18 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 366 випадках діагноз лабораторно підтверджений (338 випадків – дорослі, 28 випадків – діти), з них 5 летальних.
Видужала 31 особа (м. Тернопіль – 1, Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 24, Заліщицький район – 3).
За попередню добу офіційно підтверджено 13 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (1 особа)
Чортківський район (1 особа):
• с. Білобожниця – 1
Шумський район (5 осіб):
• м. Шумськ – 5
Монастириський район (1 особа):
• с. Велеснів – 1
Кременецький район (2 особи):
• м. Кременець – 1
• м. Почаїв – 1
Гусятинський район (2 особи):
• смт. Гусятин – 2
Бучацький район (1 особа):
• с. Бариш – 1
Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 10:00 18 квітня на Тернопільщині 366 випадків COVID-19, 5 – летальних
🔷161– жителі Монастириського району (2 – летальних)
🔷31 – жителі Шумського району
🔷29 – жителі Заліщицького району (2– летальних)
🔷27 – жителі міста Тернополя
🔷25 – жителі Бучацького району
🔷25 – жителі Кременецького району
🔷22 – жителі Чортківського району
🔷21 – жителі Козівського району (1 – летальний)
🔷6 – жителі Борщівського району
🔷5 – жителі Підгаєцького району
🔷4 – жителі Тернопільського району
🔷4 – жителі Гусятинського району
🔷3 – жителі Теребовлянського району
🔷1 – житель Бережанського району
🔷1 – житель Зборівського району
🔷1 – житель Збаразького району
В Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки.
Як було раніше:
17 квітня — у Тернопільській області вже 353 хворих на коронавірус: +20 нових випадків
15 квітня: на Тернопільщині 287 інфікованих COVID-19
14 квітня — 7 нових заражених: на Тернопільщині лабораторно підтверджено 280 випадків COVID-19
13 квітня за добу додалося 30 випадків: у Тернопільській області 273 хворих на коронавірус
12 квітня: 243 хворих на COVID-19 у Тернопільській області
11 квітня: 208 хворих на COVID-19 у Тернопільській області
10 квітня — у Тернопільській області вже 196 хворих на коронавірус: +27 нових випадків
9 квітня одне підтвердження: 169 хворих на коронавірус у Тернопільській області
7 квітня жодного нового підтвердження. 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області
4 квітня: 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області
3 квітня: 133 хворих на коронавірус у Тернопільській області
2 квітня: 114 хворих на коронавірус у Тернопільській області
1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області
31 березня: 98 хворих на коронавірус у Тернопільській області
30 березня: 78 хворих на коронавірус у Тернопільській області
29 березня: 60 хворих на коронавірус у Тернопільській області
28 березня: 57 хворих на коронавірус у Тернопільській області
27 березня: 43 хворих на коронавірус у Тернопільській області
26 березня: У Тернопільській області 26 хворих на коронавірус
25 березня: 15 хворих на коронавірус у Тернопільській області
24 березня: У Тернопільській області вже п’ять хворих на коронавірус
23 березня: У Тернопільській області підтверджено другий випадок коронавірусу
20 березня: у Тернопільській області перший факт захворювання на коронавірус