У ліцеї на Тернопільщині пошиють півтори тисячі захисних костюмів для медиків

12 тисяч погонних метрів тканини було закуплено з ініціативи Тернопільської обласної ради та передано керівництву Кременецького професійного ліцею.

З цього матеріалу планують пошити близько 1,5 тисячі захисних костюмів для медичних працівників краю.

– Сьогодні ми є свідками того, як працює бумеранг добрих вчинків: у 2018 році ми виділили 4,5 млн гривень на придбання для ліцею професійного швейного обладнання, а тепер на цих пристроях виготовлятимуть костюми, що можуть зберегти життя наших краян. Така допомога ліцею дозволить нам отримати значно більшу кількість костюмів, адже собівартість одного складатиме 80 грн, в той час, як на ринку він коштує приблизно 300 грн, – зазначив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.