У Тернополі двоє чоловіків викрали благодійну допомогу

Впродовж кількох днів працівники Тернопільського районного управління поліції встановлювали місцеперебування двох чоловіків, причетних до крадіжки.

Про злочин на лінію “102” ще 31 грудня повідомили працівники Благодійного фонду “Карітас”. За словами керівника, на територію фонду близько опівдня зайшло двоє невідомих. Чоловіки переконалися, що їх ніхто не бачить, й проникли до одного із наметів, в якому зберігалася гуманітарна допомога.

Зловмисники взяли звідти три коробки і почали тікати. Саме в цей час їх помітив працівник фонду та викликав поліцію. За словами потерпілих, злодії взяли 8 упаковок з памперсами та засоби гігієни для людей з обмеженими можливостями.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особи підозрюваних – це тернополяни, 1989 та 1991 років народження. Жоден з них раніше в поле зору поліції не потрапляв. Чоловіки у скоєному зізналися, а чуже повернули.

За скоєне обидвоє відповідатимуть у суді згідно із частною 4 статті 185 ККУ – крадіжка, вчинена в умовах воєнного. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.