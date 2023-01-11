Ректора-фсбшника Почаївської семінарії оштрафували аж на 8,5 тис.грн⁉

За розпалювання ворожнечі😡

З такими штрафами ми будемо виганяти московську нечисть з українських святинь ще пів століття.

Справа у тому, що суд призначив такий смішний штраф за ❌розпалювання релігійної ворожнечі ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП Йову Смакоузу.

Підозру цей московський піп отримав ще у грудні 2022 року. Тоді він з анонімного акаунта поширив у Facebook допис, яким зацікавилась Служба безпеки України.

Взагалі, той горе-архієпископ ще в листопаді 2019 року зареєстрував у Facebook акаунт під вигаданим псевдонімом. Там він публікував дописи російською мовою.

Ну а зараз, коли вже СБУ нарешті зацікавилася його персоною, то Смакоуз співпрацював зі слідством та уклав угоду про винуватість, відтак отримав таке покарання. Ці 8,5 тис.грн звучать, як жарт, тільки не смішний.

У нас зі Смакоузом також є історія, яка тягнеться вже декілька років. Через його обурливі висловлювання в сторону Української Галицької Партії ми ще у 2019 році звертались в Нацполіцію та Прокуратуру.

Ситуація відбулась тоді, коли активісти Української Галицької Партії збирали у Почаєві підписи до голів ПЦУ та УГКЦ із закликом розглянути спільний перехід на сучасний григоріанський календар та святкування Різдва зі світом 25 грудня. Такі кампанії у 2019 році відбувалися по всій Галичині.

Ну і звісно, що ми надіслали листа до Міністерства культури, щоб там ініціювали звернення до суду щодо припинення діяльності Почаївської семінарії Російської православної Церкви в Україні як такої. На жаль, три роки тому цього не сталося. То, може, зараз вже настав час заборонити московський патріархат в Україні⁉