ТОП-5 трюків для зовнішньої реклами: ваші білборди стануть ефективнішими

Зовнішня реклама вважається одним із найбільш результативних методів просування. Воно й не дивно: на відміну від інших каналів просування вона не нав’язує, зручно проглядається, формує позитивну думку. Але між собою щити для зовнішньої реклами серйозно конкурують. Тому для того, щоб ваші білборди принесли максимальний результат, необхідно включати креатив і використовувати рекламні хитрощі. ТОП-5 хуків, що працюють, ви знайдете далі.

1. «Включаємо» споживача до реклами

Головне завдання банерів — викликати у споживача бажання вчинити якусь дію. Якщо написати «дзвоніть за номером…», то чекати на дії доведеться досить довго. Але якщо замінити це формулювання на “Скануйте QR код і станьте першим, хто …”, то цільова дія буде виконана помітно швидше. Людям подобається отримувати максимум інформації та бути у чомусь першими. Це можна використовувати для отримання потрібного ефекту від реклами.

2. Задіємо его

Щоб сподобатися людям, достатньо змусити їх говорити про себе:

“Хто ти з фантастичного кіносвесвіту?”;

“Яким би персонажем ти був у фільмі NNN?” і т.д.

Досить просто змусити людину подумати про себе, як у неї відразу виникне бажання купити ті самі речі або піти на новий фільм. Якщо ви зможете зачепити споживача, вважайте, що реклама вже принесла успіх.

3. Прокладаємо маршрут

Якщо ви використовуєте білборди для того, щоб продати товар чи послугу в конкретному місці (офіс, магазин, ТЦ тощо), використовуйте метод навігаційної реклами. Кожен наступний щит по дорозі цільового споживача повинен вказувати йому маршрут до точки здійснення покупки: скільки метрів залишилося, у якому напрямі рухатися, які орієнтири шукати. Можна підготувати повноцінний квест, в результаті проходження якого покупець не тільки знайде потрібну точку, але й отримає приємний бонус. Наприклад, ви можете запропонувати йому невелику знижку, якщо він скаже кодове слово, яке вказано на одному з білбордів.

4. Підключаємо сучасні технології

Виділитися на тлі традиційних щитів для зовнішнього просування можна за допомогою або креативного дизайну або сучасних технологій. Люди більш охоче сприймають інформацію з відеобордів або (що ще краще) інтерактивних носіїв. Останні які рекламують конкретний продукт, так і дозволяють цільовому клієнту розпочати «діалог» з рекламодавцем. Обидва формати залучають перехожих, підвищуючи їхню зацікавленість.

5. Використовуємо цільові білборди

Розміщуючи банери в хаотичному порядку на перших щитах, що попалися, не варто чекати WOW ефекту. Якщо вам потрібен добрий результат – вибирайте поверхні, встановлені в місцях максимального скупчення ЦА. Визначити такі допоможе рекламне агентство, в якому ви орендуєте носій. Так, співробітники IDMedia забезпечують комплексну допомогу у створенні зовнішнього просування. Вони допоможуть розмістити рекламу таким чином, щоб вона охопила максимальну кількість цільових клієнтів. І все це – за доступною ціною.

Зовнішнє просування давно переросло звичайну «оренду білбордів». Сьогодні це складний процес із сотнею нюансів та своїх фішок. Тому довіряти його організацію слід лише досвідченим та надійним агентствам. Одним із таких є IDMedia. Тут ви зможете не просто орендувати відповідний за розташуванням, розмірами, типом носій, а й отримати комплексну допомогу з проведення зовнішнього просування.