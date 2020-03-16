У Тернополі на карантин можуть закрити ринки, торгові центри та ресторани

Сьогодні, міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до мешканців краю та розповів про готовність Тернополя до боротьби з коронавірусом, а також про нові обмежувальні заходи, можливі податкові канікули та куди звертатися, якщо ви підозрюєте, що захворіли на коронавірус.

О 16 годині сьогодні має відбутися засідання оперативного штабу, який буде давати рекомендації щодо повного закриття торгових центрів, ринків, спортивних та музичних шкіл та закладів громадського харчування. Завтра має відбутися позачергове засідання сесії Тернопільської міської ради, де планують розглянути нові обмежувальні заходи у Тернополі. Крім того, на сесії хочуть виділити додаткові гроші на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, та депутати планують звернутися до керівництва держави, щоб внесли зміни в законодавство, щоб скасувати тендери на придбання медичного обладнання і щоб держава зробила податкові канікули для підприємців, які не працюватимуть на час карантину, як зробили це в інших країнах, – пишуть Тернополяни.