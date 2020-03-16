Уже 5 випадків зараження коронавірусом в Україні – МОЗ

Станом на 9:30 ранку 16 березня у Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України у Facebook

З початку року Центром громадського здоров’я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків.

Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

Щоб захистити себе:

🔹Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція — 1,5 метра.

🔹Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота.

🔹Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м’ясо, м’ясні субпродукти та яйця.

🔹У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам’ятайте! Звичайне миття рук попереджає зараження не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки варто 20 — 40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.

Щоб не захворіти:

🔹Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція — 1,5 метра.

🔹Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота.

🔹Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м’ясо, м’ясні субпродукти та яйця.

🔹У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам’ятайте! Звичайне миття рук попереджає зараження не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки варто 20 — 40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.