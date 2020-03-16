Історія успіху: медсестра з Підволочиська стала дипломованим кухарем і вже працює за фахом

Часто життя ставить перед людиною виклики, які кардинально змінюють його, як то кажуть, виводять із зони комфорту. Кожна людина реагує на них по-різному: хтось впадає у відчай та опускає руки, хтось пливе за течією, проте є багато людей, які бачать таку ситуацію як шанс, старт до нових досягнень, нового життєвого шляху.

Однією з них є Галина Сало із Підволочиського району, яка сьогодні успішно працює кухарем у Токівському ДНЗ.

Понад 20 років жінка працювала в Підволочиській центральній районній лікарні медсестрою. У 40 років вийшла на пільгову пенсію як медпрацівник, але залишатися без роботи не могла, відтак звернулася до служби зайнятості за допомогою. Під час бесіди із фахівцем служби виявилось, що Галина вже давно майстерно куховарить, захоплюється приготуванням різних страв, випробуванням нових рецептів, цікавиться кухнями світу. Та й вакансії кухарів на той час були актуальними. «Спробуйте підтвердити результати неформального професійного навчання, адже Ви маєте стільки професійних знань, умінь і навичок та ще й досвід. За спрямуванням служби зайнятості Ви можете лише за два дні підтвердити свою компетенцію та отримати документ державного зразка», – запропонувала жінці фахівець центру зайнятості.

І Галина зважилися на серйозний крок – іспит на здобуття професійної кваліфікації кухаря на базі навчального відділення Рівненського центру професійної освіти державної служби зайнятості. «До наших послуг була навчальна кухня, оснащена сучасним технологічним обладнанням, посуд та інвентар, а також навчальний ресторан. Здавши кваліфікаційний іспит та кваліфікаційну практичну роботу, я отримала відповідне свідоцтво державного зразка, – ділиться враженнями Галина Сало. – А відтак з’явилася можливість працевлаштуватися за професією кухаря у Токівському ДНЗ. Отож маю улюблену роботу та заробіток».



