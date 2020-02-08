Тернопільська лікарня поповнилася сучасним обладнанням, яке лікуватиме дітей з вадами серця

Цьогорічна акція «Серце до серця» відбулася під гаслом «Дитяче серденько, живи!» і була присвячена збору коштів на закупівлю обладнання для діагностики та лікування дітей з вадами серця.

За кошти, які зібрані у Тернопільській області – 403380,0 грн, закуплено сучасне медичне обладнання для Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні, зокрема:

– Дефібрилятор-монітор ДКИ-Н-10М (ЭКГ, SPO2, НІАД, ЕКС) з функцією (АНД) (електроди багаторазові: дорослі та діти) (223 830,00 грн);

– Електрокардіограф ВЕ1200В 12-ти канальний (34 678,0 грн);

– Кишеньковий пульсоксиметр MD300K2 (8 010,0 грн);

– Насос інфузійний МЕ600 зі стійкою (26 862,0 грн);

– Монітор електрокардіосигналів добовий SDМ 3 (77 000,0 грн);

– Вимірювач АТ ВАТ 41-2 (33 000,00 грн).

Діагностика та лікування дітей області цим обладнанням здійснюватиметься безкоштовно.

– Кажуть, що під час складних випробувань люди черствіють, робляться байдужі до чужого болю та горя. Проте це не про наш народ, адже не міліє джерело щирості та співчуття в Україні та нашій області. За 14 років проведення акції в області зібрано коштів та закуплено обладнання на суму 2 173 004,95 грн.

Це ще раз демонструє істину, висловлену древніми – добрі звичаї мають більше значення, ніж хороші закони. Тож хочу подякувати організаторам та учасникам акції та побажати і в подальшому не розгубити здатності відчувати чужий біль. Переконаний, що це не пройде намарне, адже: доброта – це те, що може почути глухий і побачити сліпий. У Тернопільській області до участі в акції залучено близько 600 волонтерів – учнів шкіл, студентів, членів молодіжних та дитячих громадських організацій. Дякую кожному з них, усім, хто долучився до акції, – зазначив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.