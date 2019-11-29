У Тернополі пропала 14-річна Каріна Бойко





Тернопільським відділом поліції розшукується неповнолітня БОЙКО КАРІНА ВІТАЛІЇВНА, 14 років, яка 28.11.2019 близько 21:00 годин пішла із дому у невідомому напрямку і до цього часу не повернулася. Наразі місцезнаходження дівчини не відоме.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15-16 років, зріст 160-165 см., худорлявої статури, обличчя овальне, волосся довге темне, очі карі.

ОДЯГНЕНА: куртка балонова блідо-рожевого кольору із капюшоном, на якому хутро сірого кольору, сіра шапка та хомут грубої в’язки, кросівки білого кольору, мала із собою рюкзак рожевого кольору.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини, повідомляти за номером спецлінії поліції “102” або (067) 369-98-96.