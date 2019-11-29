Бережанці збудували безпритульним собакам двокімнатний “дім”

Вадим Шкляр із Бережан змайстрував безпритульним собакам, які живуть поряд із тутешнім магазином утеплену двокімнатну буду. Дім для собак знаходиться у полі камер спостереження, аби захистити їх від крадіжки.

Про це у соцмережах пише ‎Aleksandr Fyk‎:

У Бережанах є дві безпритульні собаки, які живуть під магазином. Оскільки йде зима, люди згуртувалися та зробили їм утеплену будку, двокімнатну)) не чекали, поки “хтось зробить”, а стали і зробили самі! Моя ПОВАГА таким людям!!! П.С. НАГАДУЮ, що будка — під камерами, так що любителям халяви, які захочуть ПОЦУПИТИ її для свого собачки, буде НЕПЕРЕЛИВКИ)) ПОЗОР в Інтернеті та на просторі нашого міста і району вам гарантовано, плюс заява в поліцію!!! Особлива подяка Вадиму Шкляру за те, що знайшов час і змайстрував такий “дім” для БЕЗПРИТУЛЬНИХ)