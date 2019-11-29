У селі Бучацького району діти висадили 5 тисяч саджанців молодої сосни

27 листопада 2019 року незважаючи на холодну погоду, спільними зусиллями небайдужих села Бобулинці та села Вишнівчик Бучацького району, а зокрема учнів Вишнівчицької ЗОШ під керівництвом лісників села Зарваниця, а саме: Григорієм Івановичем Пизою та Петром Гурняком було посаджено близько 5 тисяч саджанців молодої сосни.

Дерева садили на території молодого лісу. Там де саджанці не проросли, насадили молодих дерев. Про це йдеться на сторінці Рада Бобулинці.