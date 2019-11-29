11:01 | 29.11.2019
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У селі Бучацького району діти висадили 5 тисяч саджанців молодої сосни

Redaktor 3 Views Прокоментуй!

27 листопада 2019 року незважаючи на холодну погоду, спільними зусиллями небайдужих села Бобулинці та села Вишнівчик Бучацького району, а зокрема учнів Вишнівчицької ЗОШ під керівництвом лісників села Зарваниця, а саме: Григорієм Івановичем Пизою та Петром Гурняком було посаджено близько 5 тисяч саджанців молодої сосни.

Дерева садили на території молодого лісу. Там де саджанці не проросли, насадили молодих дерев.  Про це йдеться на сторінці Рада Бобулинці.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *