10:31 | 26.11.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі триває прийом заявок на посади патрульних

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У Тернополі триває прийом заявок на посади патрульних поліцейських. 

“Хочеш стати патрульним? Приєднуйся. Заповнюй анкету – http://anketa.patrol.police.gov.ua та стань частиною нашої дружньої команди вже сьогодні.

Якщо ти вільно володієш українською мовою, прагнеш допомагати людям, швидко приймаєш рішення та дієш в екстремальних ситуаціях, дисциплінований, відповідальний, комунікабельний та ввічливий — тобі точно до нас”, – пишуть на сторінці патрульної поліції Тернопільської області. 

Дізнатися більше про набір можна за посиланням – http://patrol.police.gov.ua/jobs

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