У Тернополі триває прийом заявок на посади патрульних поліцейських.

“Хочеш стати патрульним? Приєднуйся. Заповнюй анкету – http://anketa.patrol.police.gov.ua та стань частиною нашої дружньої команди вже сьогодні.

Якщо ти вільно володієш українською мовою, прагнеш допомагати людям, швидко приймаєш рішення та дієш в екстремальних ситуаціях, дисциплінований, відповідальний, комунікабельний та ввічливий — тобі точно до нас”, – пишуть на сторінці патрульної поліції Тернопільської області.

Дізнатися більше про набір можна за посиланням – http://patrol.police.gov.ua/jobs