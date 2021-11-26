Селам Тернопільщини дають 100 тисяч гривень на сталий розвиток

Переможець Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України. Сталий розвиток» отримає 100 тис. грн на реалізацію проєкту розвитку сільських територій.

Про це повідомляє організатор конкурсу — онлайн-видання AgroPortal.ua.

«Метою конкурсу є сталий розвиток сільських територій задля збереження екосистеми та біорізноманіття, соціальної відповідальності як місцевої влади, так і діючого бізнесу. Саме тому ми шукаємо села, які прагнуть не лише покращити рівень життя, а й оптимізувати свої ресурси задля економічного розвитку регіону», — зазначає керівник проєкту AgroPortal.ua Алла Стрижеус.

Для участі в конкурсі приймаються проєкти за такими напрямами: кругове виробництво, ефективне управління відходами, раціональне використання ресурсів, відновлювальна енергетика, кооперативний рух.

Головним партнером конкурсу «Неймовірні села України. Сталий розвиток» виступає Посольство Королівства Нідерландів в Україні.

«Найцінніший скарб — це мешканці українських сіл, які піклуються про розвиток своєї громади та шанують історію своєї землі, працюють над розбудовою сталих сільських територій з турботою про довкілля. Це люди, які розробляють проєкти, щоб забезпечити фермерів гідним доходом, та заохочують інших відповідально вести свій бізнес. А ще це люди, які докладають зусиль, щоб популяризувати своє село на всю Україну», — наголошує радник з питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерландів в Україні Рейнауд Наутен.

Конкурс «Неймовірні села України. Сталий розвиток» отримав підтримку серед професійної спільноти. Сформувався пул прихильників сталого розвитку сільських територій країни.

До ком’юніті амбасадорів уже приєдналися: Рейнауд Наутен, радник з питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерландів в Україні; Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України; Алекс Ліссітса, президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», гендиректор компанії «ІМК»; Ольга Трофімцева, президент Української агропродовольчої платформи; Олександр Почкун, співзасновник та керуючий партнер Baker Tilly в Україні.