У Тернополі евакуювали два покинутих авто

Покинуті старі авто, які порушують правила благоустрою та заважають руху будуть евакуйовувати на штрафмайданчик, про це попереджає муніципальна інспекція.

Тернополяни неодноразово скаржились в управління муніципальної інспекції щодо покинутих на тривалий період транспортних засобів.

Муніципальна інспекція разом з робочою групуою 24 листопада перемістили два покинутих транспортних засоби марки «Ford», які були розміщені поблизу житлових будинків на вул. Довженка, 11-А, вул. Героїв Крут,13, вул. Клима Савури,8, на арештмайданчик, що на вул. Бережанській.

Переміщення ще одного покинутого транспортного засобу заплановано провести 26 листопада.

Заходи вжито на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 17.11.2021 року № 1028 «Про переміщення покинутих транспортних засобів».

Повернення переміщених транспортних засобів здійснюється за умови компенсації виконаних робіт з транспортування та зберігання після надання документів, що підтверджують походження та право власності на транспортний засіб.

У разі неявки власників переміщених автомобілів, буде розглянуто питання про утилізацію цих транспортних засобів.