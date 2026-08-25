У Тернополі вночі частково перекриють вулицю Руську через ремонт: водіїв попереджають

У Тернополі ввечері 25 серпня на вулиці Руській проводитимуть роботи з влаштування нового асфальтобетонного покриття.

Ремонт розпочнеться о 21:00 та триватиме у нічний час. Під час робіт заплановано фрезерування старого дорожнього покриття, влаштування корита й основи зі щебенево-піщаної суміші, а також укладання нового асфальтобетону.

Через проведення робіт рух транспорту частково перекриватимуть. Громадський транспорт курсуватиме зустрічною смугою.

Водіїв також просять не паркувати автомобілі з 19:00 поблизу бізнес-центру «Роксолана» за адресою вул. Руська, 21, щоб не перешкоджати роботам.

Мешканців та водіїв закликають врахувати тимчасові обмеження, за можливості об’їжджати цю ділянку та заздалегідь планувати маршрути.