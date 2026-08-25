Університетам рекомендують проводити навчання по суботах та продовжити навчальний рік до літа

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти ущільнити графік навчання через системні загрози для енергетичної інфраструктури.

Відповідні рекомендації містить лист МОН щодо організації освітнього процесу у вишах в осінньо-зимовий період.

Зокрема, університетам радять використовувати суботні дні для проведення навчальних занять восени 2026 року та навесні 2027-го. Також у МОН рекомендують за потреби продовжити освітній процес влітку 2027 року.

У міністерстві наголошують, що організація навчання в умовах можливих перебоїв з електропостачанням має бути гнучкою та технологічною.

За необхідності університети можуть переводити частину занять у дистанційний формат, залишаючи очне навчання насамперед для тих дисциплін і практичних занять, які неможливо якісно провести онлайн.

Крім того, закладам вищої освіти рекомендують максимально цифровізувати навчальні матеріали та забезпечити можливість асинхронного навчання. Йдеться, зокрема, про доступ студентів до записаних лекцій, лабораторних практикумів і матеріалів для самостійного контролю знань.

Ще одна рекомендація — провести зонування матеріально-технічної бази університетів. У разі критичного дефіциту енергоресурсів навчання та проживання студентів мають концентрувати у найбільш захищених будівлях.

Невикористовувані приміщення за таких умов можуть тимчасово консервувати.

У МОН зазначають, що такі заходи мають допомогти університетам зберегти безперервність освітнього процесу навіть за складних умов осінньо-зимового періоду.