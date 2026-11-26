🔥 У Тернополі рятувальники ліквідували нічну пожежу складської будівлі

26 листопада о 02:56 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу складської будівлі у місті Тернопіль на вулиці Татарській.

На момент прибуття підрозділів вогонь охопив покрівлю споруди на площі близько 70 кв. м. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців поширення полум’я вдалося швидко зупинити: о 03:18 пожежу локалізували, а о 03:52 — повністю ліквідували, врятувавши будівлю від знищення. 🚒

Внаслідок пожежі вогонь знищив покрівлю будівлі, також пошкоджено перекриття та стіни.

👨‍🚒 До ліквідації займання залучалися 24 рятувальники та 5 одиниць техніки.

Причина виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків наразі встановлюються.