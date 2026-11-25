Осінній стан озимих культур має важливе значення для їхньої успішної перезимівлі та формування майбутнього врожаю. Особливо це стосується насінницьких посівів, від якості яких залежить отримання повноцінного насіннєвого матеріалу.

Спеціалісти Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області провели осінній моніторинг насінницьких посівів озимих культур під урожай 2027 року.

🔎 Під час обстеження 807 га посівів озимої пшениці м’якої фахівці оцінювали:

-повноту та рівномірність сходів;

-густоту стояння і фазу розвитку рослин;

-стан листкового апарату та кореневої системи;

-формування пагонів кущення;

-наявність бур’янів, ознак хвороб і пошкоджень шкідниками.

За результатами моніторингу встановлено, що насінницькі посіви перебувають у доброму та задовільному стані.

❄️ Окрему увагу приділено готовності рослин до перезимівлі. Серед основних ризиків для озимої пшениці — різкі перепади температур, тривалі морози, утворення льодової кірки, вимокання та випрівання рослин.

За результатами обстежень суб’єктам господарювання рекомендовано продовжувати спостереження за посівами, контролювати забур’яненість, своєчасно виявляти хвороби та шкідників і забезпечувати належний агротехнічний догляд.

Фахівці відділу контролю у сфері насінництва, розсадництва та якості зерна наголошують: систематичний моніторинг і дотримання технології вирощування є важливими умовами збереження сортової чистоти та отримання якісного насіння.

🌱 Якість майбутнього врожаю починається з контролю за посівами вже восени.