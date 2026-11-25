Пневматика цікавить не лише тих, хто хоче постріляти по мішенях у вихідний. Її використовують для регулярних занять у тирі та в спортивних дисциплінах із чіткими вимогами до обладнання. Але пістолет, схожий на бойовий за зовнішнім виглядом, і спортивна модель для змагань на 10 м — різні за призначенням речі. Тому пневматична зброя потребує вибору за типом тренувань, а не лише за ціною чи дизайном.

Пістолет чи гвинтівка: що обирають для тренувань

Пневматичний пістолет компактний, а в спортивній стрільбі з нього працюють однією рукою. Гвинтівка має приклад, який упирається в плече, і дозволяє утримувати її двома руками. У дисциплінах Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF) обидва види використовують на дистанції 10 м, калібр — 4,5 мм (.177). Проте відповідний калібр ще не робить будь-яку модель придатною до офіційних змагань.

Для розважальної стрільби часто обирають простіші пістолети на CO₂ або пружинно-поршневі гвинтівки. Спортивні моделі можуть мати регульовані руків’я чи приклад, прицільні пристрої та спуск. Переглядаючи категорію Flash Army, де представлена пневматична зброя , слід розділяти два сценарії: тренування в тирі за правилами дисципліни та стрільбу по мішенях для дозвілля.

Як працюють різні види пневматики

Пружинно-поршнева система. Пружина штовхає поршень, який стискає повітря в циліндрі. Механізм не потребує балончиків, але під час пострілу його рух відчувається в корпусі. Газобалонна CO₂. Для руху кулі використовують вуглекислий газ зі змінного балончика. Таку систему часто встановлюють у розважальних пістолетах. Тиск газу, а отже й поведінка пострілу, залежать від температури. PCP. Скорочення від pre-charged pneumatic — пневматика з попереднім накачуванням. Повітря з резервуара надходить через клапан. Ця конструкція поширена серед спортивних гвинтівок і пістолетів, проте для заправлення потрібне обладнання високого тиску.

Що впливає на вибір моделі

Калібр позначає діаметр кулі. Для змагань ISSF на 10 м використовують 4,5 мм, але в інших дисциплінах і розважальних моделях вимоги можуть відрізнятися.

позначає діаметр кулі. Для змагань ISSF на 10 м використовують 4,5 мм, але в інших дисциплінах і розважальних моделях вимоги можуть відрізнятися. Початкова швидкість — швидкість кулі біля виходу зі ствола. Вища цифра не означає автоматично кращої точності: для стрільби по мішенях важливі повторюваність пострілів і якість прицілювання.

— швидкість кулі біля виходу зі ствола. Вища цифра не означає автоматично кращої точності: для стрільби по мішенях важливі повторюваність пострілів і якість прицілювання. Маса та баланс визначають, наскільки зручно утримувати пістолет або гвинтівку протягом серії.

визначають, наскільки зручно утримувати пістолет або гвинтівку протягом серії. Спуск впливає на зусилля й характер натискання.

впливає на зусилля й характер натискання. Прицільні пристрої добирають за правилами дисципліни: наприклад, для пневматичного пістолета ISSF дозволені відкриті механічні приціли, а не коліматор.

Окремо обирають набої для пневматичної зброї. Для спортивної стрільби на 10 м застосовують кулі типу діаболо з плоскою головною частиною, які залишають чіткий отвір у паперовій мішені. Сталеві кульки BB мають іншу форму й призначення, тому не підходять замість діаболо лише через збіг калібру. Купуючи набої для пневматичної зброї, орієнтуйтеся на інструкцію до моделі та вимоги тиру.

Для спорту та відпочинку — різні пріоритети

Для перших занять не обов’язково купувати власний пістолет. У тирі з інструктором легше зрозуміти, яка вага, форма руків’я й система роботи зручні. Якщо мета — змагання, важливішою стає відповідність регламенту та можливість налаштувань під стрільця. Для дозвілля більше значення мають простота обслуговування, доступність відповідних куль і потреба в додатковому обладнанні для живлення.

Пневматика не є безпечною іграшкою. Для стрільби потрібні обладнане місце, захист очей, уловлювач куль і дотримання правил поводження зі зброєю. Тоді увагу можна приділити тому, заради чого й приходять у тир: точності, послідовності та поступовому розвитку навичок.