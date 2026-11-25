У Тернополі 24 листопада помер лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії та анестезіології Тернопільської обласної клінічної лікарні Микола Іванович Щур.

Про смерть колеги повідомили у медичному закладі.

У лікарні висловили співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Миколу Івановича. Колеги згадують його як людину, яка присвятила своє життя медицині та допомозі людям.

«Втрата колеги, людини, яка присвятила себе медицині та допомозі людям, — це біль для всього колективу», — зазначили у лікарні.

Панахида за Миколою Щуром відбудеться 25 листопада о 19:00 у храмі Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ у Тернополі.

Вічна пам’ять!