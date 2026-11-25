Мешканців Бережан на Тернопільщині закликають завчасно подбати про запас води через можливі тривалі відключення електроенергії.

Як повідомили у БМКП «Добробут», під час знеструмлень можуть виникати перебої з водопостачанням, оскільки робота насосного обладнання залежить від електроенергії.

На підприємстві зазначають, що попри наявність генераторів, вони не завжди можуть забезпечити повноцінне та безперебійне постачання води. Крім того, можливі технічні несправності обладнання.

Тому жителів міста просять заздалегідь зробити необхідний запас води для побутових потреб та бути готовими до можливих перебоїв із водопостачанням.