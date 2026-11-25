На Тернопільщині виявили нерозірвані суббоєприпаси після ракетної атаки: поліція закликає не наближатися до уламків

Після однієї з нещодавніх масованих атак російські війська застосували над Тернопільщиною ракети з касетними бойовими частинами. В одній із громад області поліцейські виявили суббоєприпаси, які не вибухнули після падіння.

Про небезпечну знахідку повідомив начальник ГУНП у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

На місці працювали вибухотехніки поліції. Вони зібрали виявлені суббоєприпаси та знешкодили їх у безпечному місці.

За словами Сергія Зюбаненка, одна ракета може містити до 60 суббоєприпасів, які здатні розсіятися на площі близько шести гектарів. Тому території, де впали уламки ракет чи безпілотників, можуть залишатися небезпечними навіть після завершення повітряної тривоги.

Жителів області закликають не наближатися до місць падіння, не оглядати уламки та не торкатися підозрілих предметів.

Якщо людина помітила небезпечну знахідку, необхідно зупинитися, не підходити до неї, попередити інших та відійти тим самим шляхом, яким прийшла. Після цього із безпечного місця слід повідомити про знахідку за номерами 102, 101 або 112.

Також поліцейські нагадують під час повітряної тривоги перебувати в укриттях до відбою, а під час роботи ППО та мобільних вогневих груп не виходити на балкони й не підходити до вікон.