Після розголосу проблем із опаленням у Вістрянській філії Коропецького ліцею на Тернопільщині стало відомо про наміри тимчасово припинити надання освітніх послуг у селі. 23 листопада на офіційному сайті Коропецької селищної ради оприлюднили інформаційне повідомлення про громадське обговорення відповідного проєкту рішення.

Йдеться про проєкт рішення «Про тимчасове припинення надання освітніх послуг у с. Вістря, оптимізацію структури Коропецького ліцею ім. М. Каганця Коропецької селищної ради та організацію підвезення здобувачів освіти».

Як зазначають у селищній раді, у Вістрянській філії навчається 35 дітей: 11 — у початковій школі та 24 — у базовій. Через невелику кількість учнів класи є малокомплектними, а частину навчання доводиться організовувати у класах-комплектах.

Ще одним аргументом на користь припинення роботи філії називають нестачу фінансування. За інформацією ради, через малу кількість учнів не вистачає коштів освітньої субвенції, а потреба в додатковому фінансуванні заробітної плати перевищує 327 тисяч гривень щомісяця.

Водночас у Коропецькій селищній раді зазначають, що основний ліцей імені М. Каганця розташований за 3,2 кілометра від Вістря. Там, за словами авторів проєкту, є необхідна матеріально-технічна база, укриття та автобусне сполучення. Заклад нібито може прийняти всіх учнів без перевантаження.

У разі ухвалення рішення 35 дітям обіцяють забезпечити продовження навчання у Коропецькому ліцеї та безоплатне регулярне підвезення. Працівникам філії планують запропонувати наявні вакансії із дотриманням трудових гарантій. Саме приміщення школи у Вістрі мають законсервувати до збільшення кількості дітей до нормативних показників.

Громадське обговорення триватиме з 24 листопада до 8 грудня 2026 року включно. Пропозиції та зауваження можна подавати письмово до відділу освіти Коропецької селищної ради або надсилати на електронну адресу osvitakoropets@ukr.net із темою «Громадське обговорення — с. Вістря».

Нагадаємо, раніше до редакції «Погляду» звернулися батьки учнів Вістрянської філії зі скаргами на проблеми з опаленням. За їхніми словами, діти змушені були навчатися в класах за температури близько +7°C, у верхньому одязі та рукавицях.

Батьки також звертали увагу на розподіл природного газу між закладами освіти громади. Зокрема, за наданою ними інформацією, для опалення Вістрянської філії передбачили лише 200 кубометрів газу на місяць, попри укладений відділом освіти договір на постачання 102 тисяч кубометрів для потреб громади.

Тепер побоювання батьків щодо припинення роботи школи отримали конкретне підґрунтя — селищна рада офіційно винесла відповідний проєкт рішення на громадське обговорення.

Повний текст інформаційного повідомлення та проєкту рішення оприлюднено на сайті Коропецької селищної ради.