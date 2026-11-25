У підземеллях Залозецького замку на Тернопільщині знайшли незвичні бетонні резервуари
Незвичну знахідку виявили у підземеллях Залозецького замку XVI століття на Тернопільщині. Серед старовинних кам’яних казематів збереглися масивні прямокутні ємності, призначення яких досі достеменно невідоме.
Про знахідку розповів Андрій Капуста у спільноті «Історичні мандрівки».
За його словами, йдеться про кілька бетонних конструкцій, вимурованих безпосередньо під старовинними склепіннями. Зовні вони нагадують глибокі ванни з ретельно загладженими внутрішніми стінками. На одній із перегородок зберігся відбиток у рамці з датою «1951», зроблений ще на сирому цементі.
Дослідник припускає, що резервуари облаштували для господарських потреб у повоєнні роки, коли давні підземелля могли використовувати як приміщення для зберігання продуктів.
Один із можливих варіантів їхнього призначення — промислове квашення та засолювання овочів. У той час у Залізцях працювали райхарчокомбінат, заготівельна контора райспоживспілки та спиртозавод. Завдяки стабільно низькій температурі підземелля могли бути придатними для зберігання продуктів.
Інша версія — використання бетонних басейнів для засолювання м’яса або витримування твердих сирів у соляному розчині. Такі потреби могли мати місцевий маслосирзавод чи забійний пункт.
Водночас документальних підтверджень жодної з цих версій наразі немає. Відсутність зливних отворів та жолобів у конструкціях лише звужує коло можливих припущень щодо їхнього використання.
Знахідка свідчить про те, як у радянський період давні фортифікаційні споруди пристосовували до господарських потреб.
Сам Залозецький замок нині перебуває у занедбаному стані. За словами Андрія Капусти, старовинні мури продовжують руйнуватися під впливом часу, вологи та рослинності. Частина підземель засипана камінням і землею.
Без невідкладних консерваційних робіт пам’ятка архітектури XVI століття ризикує остаточно перетворитися на руїни.