Незвичну знахідку виявили у підземеллях Залозецького замку XVI століття на Тернопільщині. Серед старовинних кам’яних казематів збереглися масивні прямокутні ємності, призначення яких досі достеменно невідоме.

Про знахідку розповів Андрій Капуста у спільноті «Історичні мандрівки».

За його словами, йдеться про кілька бетонних конструкцій, вимурованих безпосередньо під старовинними склепіннями. Зовні вони нагадують глибокі ванни з ретельно загладженими внутрішніми стінками. На одній із перегородок зберігся відбиток у рамці з датою «1951», зроблений ще на сирому цементі.

Дослідник припускає, що резервуари облаштували для господарських потреб у повоєнні роки, коли давні підземелля могли використовувати як приміщення для зберігання продуктів.

Один із можливих варіантів їхнього призначення — промислове квашення та засолювання овочів. У той час у Залізцях працювали райхарчокомбінат, заготівельна контора райспоживспілки та спиртозавод. Завдяки стабільно низькій температурі підземелля могли бути придатними для зберігання продуктів.

Інша версія — використання бетонних басейнів для засолювання м’яса або витримування твердих сирів у соляному розчині. Такі потреби могли мати місцевий маслосирзавод чи забійний пункт.

Водночас документальних підтверджень жодної з цих версій наразі немає. Відсутність зливних отворів та жолобів у конструкціях лише звужує коло можливих припущень щодо їхнього використання.

Знахідка свідчить про те, як у радянський період давні фортифікаційні споруди пристосовували до господарських потреб.

Сам Залозецький замок нині перебуває у занедбаному стані. За словами Андрія Капусти, старовинні мури продовжують руйнуватися під впливом часу, вологи та рослинності. Частина підземель засипана камінням і землею.

Без невідкладних консерваційних робіт пам’ятка архітектури XVI століття ризикує остаточно перетворитися на руїни.