Сумна і трагічна звістка надійшла у Шумську громаду. Ненависний ворог забрав життя нашого земляка, мужнього захисника України – Фаб’янчука Олександра Ігоровича, 1993 року народження, жителя села Руська Гута Шумської громади, повідомляє міський голова Вадим Боярський.

Олександру було лише 33 роки. Попереду – ціле життя. Він мав би будувати майбутнє, радіти кожному новому дню, втілювати плани та мрії, але війна безжально все обірвала. Олександр без вагань обрав шлях захисника, щоб оберігати спокій рідної землі.

Відданий присязі на вірність українському народові, молодший сержант мужньо виконував бойові завдання, сміливо і впевнено йшов у бій із ворогом.

На жаль, 23 листопада 2026 року обірвалося життя Олександра Фаб’янчука – він загинув під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині.

Низько схиляємо голови перед загиблим Героєм, висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким, друзям, бойовим побратимам Олександра…

Вічна пам’ять та шана Герою!