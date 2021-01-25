Учні Тернопільщини повернулися за шкільні парти

Сьогодні, 25 січня, учні загальноосвітніх навчальних закладів Тернопільщини повернулися за шкільні парти.

Як зазначає заступниця начальниці управління освіти і науки ТОДА Ганна Зварич, чимало шкіл в області повернулися до стаціонарного навчання. Однак є ті навчальні заклади, де через високу захворюваність серед працівників та учнів, залишилися на дистанційному навчанні.

«Заклади освіти області із 25 січня відновили навчання враховуючи протиепідеміологічні заходи. Однак із 687 загальноосвітніх навчальних закладів, три заклади залишилися на дистанційному навчанні. Це у Великодедеркальській, Великогаївській, Козівській громадах. У Великогаївській громаді, а саме у Баворіській школі за парти повернулися лише учні початкових класів. Оскільки є захворюваність понад 50% серед здобувачів та надавачів освітніх послуг», – каже Ганна Зварич.

Як наголосила Ганна Зварич, ні Міністерство освіти і науки, ні управління освіти і науки ТОДА не впливають на навчальний процес, а саме як той чи інший навчальний заклад повинен навчатися у період карантину. Виходячи із кожної конкретної ситуації, керівництво навчального закладу самостійно приймає рішення про перехід на змішану чи дистанційну форму навчання.

Нагадаємо в Україні наразі діють обмеження та заборони «помаранчевої» зони. Відтак навчальним закладам рекомендують: не проводити в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів; відвідувати заклади освіти групами менше 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти; не відвідувати заклади освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу освіти.