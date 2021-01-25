Тернополянка стала жертвою фішингу

Скориставшись сервісом «OLX доставка» онлайн-оголошень, тернополянка не помітила, як перейшла за посиланням на фішинговий сайт і втратила майже 24 тисячі гривень, які були списані з її банківської картки.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру і повідомила про те, що невідома особа під приводом купівлі у неї годинника, оголошення про реалізацію якого вона розмістила на сайті OLX, заволоділа її грошима у розмірі майже 24 тисячі гривень.

З’ясувалося, заявниця під час заповнення форми «OLX доставка» перейшла за посиланням на фішинговий сайт, де вказала дані своєї банківської картки і в результаті шахраї зняли з її рахунку чималу суму.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ.

Щоб не попастися на вудку шахраїв, варто запам’ятати одне правило — ніколи, ні за яких умов не переходити за посиланнями, отриманими від третіх осіб. Всі операції по здійсненню угоди і проведенню оплати повинні виконуватися виключно на сайті OLX, на якому покупець спочатку знайшов оголошення про продаж.

Якщо ви все ж стали жертвою шахраїв, необхідно оформити заяву в кіберполіції на сайті https://cyberpolice.gov.ua/declare/, а також подати звернення в банк-емітент карти, щоб заявити про шахрайство. Як правило, служба безпеки банку швидко реагує на подібні звернення і може подати запит на скасування операції.