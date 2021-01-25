У Тернополі розпочався благодійний конкурс для школярів «Одужуй»

25 січня у Тернопільській громаді стартує благодійний конкурс для школярів «Одужуй», який надає можливість учням підтримати ровесників, що захворіли.

В рамках благодійної акції вчителі шкіл проведуть урок про важливість підтримки, співпереживання і взаємодопомоги. Адже найголовніше завдання педагога – виховати Людину, яка вміє допомагати та підтримувати. Після заняття дітям запропонують вдома намалювати малюнок для своїх однолітків, які зараз перебувають у лікарні.

Виставка кращих робіт і нагородження переможців конкурсу відбудеться 11 лютого 2021 року, у Всесвітній день хворого. Всі учасники отримають дипломи про участь у благодійній акції, а автори кращих малюнків будуть нагороджені заохочувальними призами. Їхні роботи прикрасять стіни дитячих лікувальних закладів міста.

Ініціаторами конкурсу є благодійний фонд «Порядок. Відповідальність. Справедливість» та директори шкіл Андрій Газилишин, Оксана Добровольська, Марія Гудима, Лілія Вавринів.