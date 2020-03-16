Новий імідж: у ТНМУ відкрили новостворене приміщення кафедри неврології (Фото)

Весна – час, коли оновлюється природа, люди й … кафедри. Подією тижня в нашому університеті стало відкриття новоствореного приміщення кафедри неврології ТНМУ. Перерізали святкову стрічку й на оновленій після реконструкції кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології. Обидва університетські підрозділи постали в кардинально новому, європейському іміджі, демонструючи найкращі зразки тісного співробітництва науки та практичної медицини. Керівництво університету та адміністрація Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні доклали чималих зусиль, аби створити найкращі можливості для підготовки майбутніх лікарів, що відповідають вимогам часу, світовим стандартам і духу сучасних реформ.

У церемонії відкриття й освячення оновлених приміщень кафедр узяли участь в.о. ректора ТНМУ, професор Аркадій Шульгай, проректор з науково-педагогічної роботи нашого університету, професор Степан Запорожан, директор ННІ післядипломної освіти ТНМУ, доцент, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства обласної ради Роман Свистун, завідувачка кафедри неврології, професорка, заслужений діяч науки і техніки України Світлана Шкробот, завідувачка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології, професорка Олена Венгер, генеральний директор (головний лікар) Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні Володимир Шкробот і фахівці цього лікувального закладу.

Проректор ТНМУ, професор Степан Запорожан каже, що спільний партнерський проєкт ТНМУ та психоневрологічної лікарні є важливою подією, яка відкриває нові перспективи якісної підготовки фахівців на додипломному та післядипломному рівнях.

– Тернопільський національний медичний університет повсякчасно поповнює та оновлює свої клінічні бази, бо йти в ногу з часом – вимога медицини сучасності, – зазначив Степан Йосипович. – Запроваджуємо новітні стратегії, методи навчання студентів, а відтак оновлюємо приміщення кафедр, насичуємо їх сучасною апаратурою, технікою. Це сприяє покращенню якості навчальної роботи зі студентами та лікарями-інтернами, підвищенню їх мотивації до навчання, усвідомленню важливості знань і вмінь, їх застосування на практиці. Надзвичайно вдячні нашому діловому партнерові – Тернопільській психоневрологічній лікарні за розуміння важливості підготовки якісних медичних кадрів, адже це наш спільний потенціал у майбутньому.

Приміщення, які виділила лікарня для навчального процесу на кафедрі неврології, нині облаштовані за сучасними стандартами – з окремим автономним входом, світлими та просторими навчальними кімнатами й лекційними залами, кімнатами для відпочинку, в їх облаштуванні дотримано усіх санітарно-гігієнічних вимог. Теоретичне навчання відбувається в приміщеннях кафедр, а практична частина – у стаціонарі лікарні, де студенти мають можливість оглянути хворих, попрактикуватися на діагностичній апаратурі. З’явилася можливість виокремити простір для різних типів занять, що за «методикою єдиного дня» надзвичайно зручно та ефективно для студентів. Мали нагоду нині переконатися, як новими барвами засяяла й кафедра психіатрії, наркології та медичної психології, на якій упродовж тридцяти років не проводили ремонтні роботи. Зараз вона змінилася до невпізнання – сучасне освітлення, новітні стенди, мультимедійні дошки, наочне обладнання, тобто все для забезпечення якості навчального процесу за найвищими стандартами вітчизняної освіти. Впевнений, що нашим студентам можуть позаздрити ровесники навіть із зарубіжних навчальних закладів, а ми тішимося, що наш спільний з Тернопільською психоневрологічною лікарнею проєкт працює на результат.

Кафедра неврології базується у приміщенні, яке відповідає найкращим світовим стандартам

Відкриття новоствореного приміщення кафедри неврології стало знаковою подією для її працівників і студентів, адже нині вона, без перебільшення, створена за європейським зразком.

– Упродовж багатьох десятиліть навчальна база кафедри була далека від ідеального стандарту, перебуваючи на віддалених площах у різних відділеннях, де поруч з облаштованими за залишковим принципом навчальними кімнатами перебували тяжкохворі. Прикро визнавати, але й матеріальна база кафедри потребувала істотного покращення, – розповідає завідувачка кафедри неврології ТНМУ, професорка Світлана Шкробот. – Завдячуючи великим зусиллям керівництва нашого університету, вдалося кардинально розв’язати проблему базування кафедри в окремому лікарняному приміщенні. У результаті утворився підрозділ, який забезпечить сучасну базу для діяльності кафедри нашого вишу. Важко усвідомити, але спільно вдалося зреалізувати такий значущий проєкт.

Нині кафедра неврології базується в приміщенні, яке відповідає найкращим світовим стандартам. Її фахівці зауважують, як виважено ректорат та адміністрація університету зі знанням справи втілила цей проєкт. Продумані суттєві деталі, найменші, але важливі дрібниці, що відіграють чималу роль у навчальному процесі. Навчальні кімнати облаштовані Wi-Fi, сучасними відеосистемами, комп’ютерами, принтерами, сканерами. Подбали організатори й за допоміжні приміщення – лабораторні кімнати, зони для наукової роботи, клінічних досліджень. З комфортом і у сучасному стилі облаштували санітарні (окремо для працівників і студентів) кімнати, які, напевно, до цього часу мало хто й бачив.

– Маємо сучасну, технічно устатковану мультимедійною апаратурою лекційну залу для студентів медичного факультету та факультету іноземних студентів, – зауважує завідувачка кафедри. – Керівництво університету подбало й про підготовку молодих спеціалістів, спеціально обладнавши для лікарів-інтернів так звану «резидентську залу», яка оснащена спеціальною комп’ютерною технікою. Але, як каже народна мудрість, краще один раз побачити, ніж сто почути, отож хочу запросити всіх бажаючих працівників нашого славетного університету завітати до нас і на власні очі побачити, в яких умовах відбувається тепер навчальний та науковий процес на кафедрі.

Не можна залишити поза увагою й надану студентам ТНМУ, молодим лікарям-інтернам можливість оволодівати практичними навичками в умовах сучасних центрів нашої лікарні. Йдеться про судинний центр для надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, центрів розсіяного склерозу та патології хребта, які обладнані сучасною діагностичною нейровізуалізаційною апаратурою (КТ, МРТ), а для хворих, які перенесли інсульт, – реабілітаційним блоком з найсучаснішими засобами відновлення, такими, як вертикалізатор, мотомед та інші. Нейрореабілітація як новий потужний напрямок, який стрімко розвивається в Тернопільській психоневрологічній лікарні, є прикладом імплементації стандартів кращих європейських клінік. І студенти нині є свідками успішної соціальної реадаптації наших пацієнтів. Недаремно до медичного закладу приїздять для участі в тренінгах і здобутті практичних навичок з нейрореабілітаційного процесу фахівці із США, Канади, Німеччини, Польщі та інших країн, а також й наші лікарі із сусідніх областей.

– Звичайно, нас не полишає почуття гордості за наших колег з кафедри психіатрії, яким вдалося завдяки керівництву медичного університету отримати унікальний, єдиний в Україні апарат для проведення електросудомної терапії, – мовить професорка Світлана Шкробот. – Водночас ми залишаємося мрійниками, сподіваючись, що кафедрі, за підтримки керівництва університету, невдовзі вдасться отримати для комплектування бази сучасний триплексний сканер задля дослідження церебральної гемодинаміки у хворих з патологією судин головного мозку, що створить можливість істотно вплинути на якість діагностичного та лікувального процесу згідно з європейськими протоколами. Планка піднята дуже високо й вимагає від нашого колективу повної віддачі для втілення окреслених керівництвом університету основних стратегічних завдань.

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології: курс європейський

Кілька років тому у самостійний підрозділ виокремилася кафедра психіатрії, наркології та медичної психології, яку очолила професорка, доктор медичних наук Олена Венгер. Оновився також кадровий склад у новоствореному підрозділі – тепер у команді працює один професор, три доценти та п’ять асистентів. Усі присутні на урочистостях мали змогу помандрувати оновленою кафедрою. Із захопленням зауважуєш, як добротно, за останніми тенденціями дизайнерської думки, облаштовано внутрішнє оздоблення навчальних кімнат, лаборантської та інших приміщень. Кожна деталь інтер’єру продумана до дрібниць – нові меблі, навчальна апаратура, створені всі умови для того, аби студенти навчалися у сучасних, комфортних аудиторіях за європейськими стандартами. Змінилася не лише зовнішня картинка, але цілковито зазнав перевтілення й внутрішній зміст. Зокрема, оновлено матеріали підготовки студентів новими даними доказових клінічних протоколів.

– Восени, за сприяння ректора та вченої ради ТНМУ, на потреби кафедри придбали сучасний апарат нового покоління американського виробництва TYMOTRON для проведення електроконвульсивної терапії, – розповідає професорка Олена Венгер. – Цю методику вважають «золотим стандартом» у боротьбі з резистентними до фармакотерапії психічними порушеннями. Можу повідомити, що апарат вже сприяє покращенню якості навчальної роботи зі студентами та лікарями-інтернами, а також його успішно використовують для про- ведення планової науково-дослідницької роботи кафедри, вивчення ефективності під час лікування психічних розладів, розробки нових схем лікування. З часу встановлення апарата працівники кафедри провели такі процедури майже 70 пацієнтам.

Щодо перспективи, то, за словами Олени Венгер, у планах – й надалі модернізувати матеріально-технічну базу, роботу над методичними розробками для реалізації європейських стандартів навчання студентів, розвивати науково-дослідну роботу та впроваджувати новітні методи діагностики, профілактики, терапії та реабілітації хворих психіатричного профілю. Наразі ж щиру вдячність від усього колективу висловлює ректору ТНМУ, професору Михайлові Михайловичу Корді та адміністрації університету за активне сприяння в розвитку й модернізації навчальної, наукової та лікувальної роботи кафедри психіатрії, наркології та медичної психології.

Лариса ЛУКАЩУК,

Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)

Джерело: Медична академія