Великому Глибочку відійшов у вічність багаторічний дяк-реґент Юрій Загалюк
У селі Великий Глибочок на 70-му році життя відійшов у вічність Юрій Загалюк — багаторічний дяк-реґент парафії Різдва Пресвятої Богородиці.
Юрій Загалюк був людиною з великим серцем, сповненою доброти, щирості та безвідмовності. Його добре знали й поважали як у парафіяльній спільноті, так і в шкільному середовищі, де він проявляв щиру любов і турботу до дітей у повсякденному житті.
Щирі співчуття родині та близьким висловлюють настоятель парафії отець Іван, сотрудник отець Степан, старші брати, сестриці, хористи та всі парафіяни.
🕯 Парастас за покійним відбудеться сьогодні о 19:00.
🕯 Чин похорону — завтра о 13:00.
Світла і вічна пам’ять. Царство Небесне.