Великому Глибочку відійшов у вічність багаторічний дяк-реґент Юрій Загалюк

У селі Великий Глибочок на 70-му році життя відійшов у вічність Юрій Загалюк — багаторічний дяк-реґент парафії Різдва Пресвятої Богородиці.

Юрій Загалюк був людиною з великим серцем, сповненою доброти, щирості та безвідмовності. Його добре знали й поважали як у парафіяльній спільноті, так і в шкільному середовищі, де він проявляв щиру любов і турботу до дітей у повсякденному житті.

Щирі співчуття родині та близьким висловлюють настоятель парафії отець Іван, сотрудник отець Степан, старші брати, сестриці, хористи та всі парафіяни.

🕯 Парастас за покійним відбудеться сьогодні о 19:00.
🕯 Чин похоронузавтра о 13:00.

Світла і вічна пам’ять. Царство Небесне.

