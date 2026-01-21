Пухлини, інсульти, грижі хребта: у Чорткові проведуть безкоштовні консультації
У суботу, 24 січня, з 10 год. в амбулаторному відділенні Чортківської центральної міської лікарні – кабінет 206 (2 поверх) – знову буде проводитися безкоштовний консультативний прийом лікаря-нейрохірурга Степана Степановича Стефанчука.
Лікар прийме 10 пацієнтів. Прийом проводитиметься з приводу захворювань, травм і патологій центральної та периферичної нервової системи, які можуть вимагати хірургічного втручання.
Це можуть бути:
Пухлини головного та спинного мозку
Грижі міжхребцевих дисків, стенози спинномозкового каналу
Інсульти та їх ускладнення
Аневризми та інші судинні патології мозку
Наслідки мінно-вибухових травм та бойових поранень
Нейроінфекції та гнійні ураження мозку і хребта
Вроджені аномалії нервової системи
Щоб потрапити на консультацію, потрібно обов’язково записатись за посиланням: https://helsi.me/doctor/c04d2f66-3ce0-4592-b70f-2aa13ab59cec