Яна Петльована з Тернопільщини – одна з тих, хто обирав найкращого вчителя України-2019

Чортківчанка Яна Петльована, одна із засновниць ГО «Альтернатива – Чортків», долучилася до опрацювання заявок для обрання найкращого вчителя України 2019-го року, повідомляє ЧортківCity.

– Я сама за освітою вчитель, історик і юрист, – пояснила пані Яна. – У всіх трьох напрямках працюю. Раніше від імені ГО «Альтернатива – Чортків» ми проводили EdСаmp – афілійовану конференцію для вчителів з різних куточків України, нашого міста і району теж. Ми запрошували 23 тренери, участь у ній взяли 150 вчителів. Це були своєрідні курси підвищення кваліфікації.

«Освіторія» – це неприбуткова громадська спілка, яка допомагає змінювати і розвивати освіту в Україні. Вона створює інноваційні школи і програми, допомагає вчителям навчатись. Надає доступ до якісної освіти малозабезпеченим дітям. До заснування спілки «Освіторія» вони робили власні благодійні та волонтерські проєкти в освіті і створили приватну Новопечерську школу в Києві.

Фото з архіву Яни Петльованої

– Два роки тому «Освіторія» привезла в країну Global Teacher Prize Ukraine –міжнародну премію для вчителів України. Організація співпрацює з міжнародними організаціями, а ми співпрацюємо з ними як з партнерами. Цьогоріч я, як представниця від ГО «Альтернатива – Чортків», долучилася до опрацювання заявок вчителів із усієї України, які подалися на цю премію. Переможець отримує гошову премію у розмірі 250 тисяч гривень, можливість поїхати і навчатися в Дубаї, інші цінні подарунки.

До туру у Львові із 2939 заявок було обрано приблизно 900 заявок, які пропустила система (тобто вони виконали усі вимоги конкурсу). У місті Лева ми опрацьовували ті майже 900 анкет, виставляючи бали, – так створювався рейтинг учасників. А далі у Харкові та Києві інші експертні групи продовжили їх опрацьовувати. Таким чином визначається 50 кращих вчителів України. Але конкурс продовжується. Далі оберуть 10 найкращих вчителів України, а потім, п`ятого жовтня, оголосять переможця.

Фото з особистого архіву Яни Петльованої