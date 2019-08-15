Хотя прежнее правительство Украины считает большим успехом повышение объёмов экспорта в 2019 году по сравнению с прошлогодними показателями

Хотя прежнее правительство Украины считает большим успехом повышение объёмов экспорта в 2019 году по сравнению с прошлогодними показателями, реальную картину можно получить, сравнивая последние цифры с данными шестилетней давности. Сегодняшние новости Киева утверждают, что внешнеполитический курс страны был провальным, поскольку Украина за шесть лет потеряла 25% экспорта. Если в цифрах, то за первое полугодие наша страна отправила товаров на сумму почти 21 миллиард долларов, а за аналогичный период 2013 года – более чем на 27 миллиардов. Таким образом, случилось серьезное проседание масштабов экспорта.

Произошло это, по мнению экспертов, ввиду непродуманных попыток переориентироваться с рынков стран СНГ и Российской Федерации на рынок Евросоюза. Свою лепту добавила потеря Крыма и Донбасса. Весь Донбасс привносил в ВВП Украины 15% объёма, и огромная часть этих продуктов шла на экспорт, обеспечивая постоянный приток валюты в казну.

Ещё одним негативным фактором является критичная деформация структуры экспорта, превратившая Украину из мощного промышленного поставщика в аграрно-сырьевой придаток развитых экономик. Как следствие – отсутствие перспектив на мировом рынке, где действуют мощные производители, способные предложить более высокое качество при более низких ценах.

Мосты Киева нуждаются в срочном ремонте

Тема реконструкции столичного моста Патона поднималась ещё в конце декабря прошлого года при рассмотрении бюджета столицы на 2019 год. В конструкциях моста обнаружены трещины, дефекты имеются в проложенном в его теле коллекторе. Ситуация столь серьёзна, что вопрос рассматривался на специальном совещании, где присутствовали президент Академии наук и директор Института электросварки, сотрудники которого более полувека назад создали и реализовали этот проект. На восстановление моста Патона от Киева требуется до 7 миллиардов гривен, чего бюджет столицы позволить себе просто не в состоянии. Идёт реконструкция Шулявского путепровода, который стал разваливаться прямо на глазах, есть множество других немаловажных статей расхода.

Не исключено, что недавняя новость о разрушении Паркового моста ускорит процесс финансирования реконструкции моста Патона. То, что случилось между правым берегом Днепра и Трухановым островом, когда на насыпь под мостовой опорой обрушилась многотонная конструкция, может произойти и ниже по течению, если о рисках заговорили даже академики.