Справжнє ботанічне диво зацвіло на Тернопільщині

Коли поступово згладжується барвистість і розмаїття квіткового килиму, на степових схилах природного заповідника “Медобори” зацвітає відкасник осотовидний (Carlina cirsioides). Це трав’яниста рослина заввишки 25-55 см, яка занесена на сторінки Червоної книги України, є ендемом та реліктом нашої флори. Листки черешкові, перисторозсічені, широкі, колючі, павутинистоопушені. Жовтуваті квіти зібрані у кошик, діаметром 9-13 см. Плід – темно-сіра волосиста сім’янка з чубчиком.

В Медоборах відкасник осотовидний цвіте у липні-серпні, плодоносить у вересні. Листки зберігають зелений колір до перших заморозків. А от квітконосні пагони і кулясті величні суцвіття вже на початку осені стають сріблясто-золотистими, схожими на казкові багатопроменеві зірки-брошки тонкої ювелірної роботи – справжнє ботанічне диво, – повідомляють в Природному заповіднику “Медобори”.