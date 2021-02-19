З 24 лютого на території України вводиться адаптивний карантин: Тернопільську область віднесено до жовтої зони

З 24 лютого на території України вводиться адаптивний карантин. Як і минулого разу, передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення, – зелений, жовтий, помаранчевий і червоний.

Тернопільську область віднесено до жовтої зони.

– Що стосується лікувальних закладів, то під час адаптивного карантину у них припиняється планова госпіталізація, окрім госпіталізації дітей, вагітних та породіль. Дозволяється надання екстреної медичної допомоги, робота спеціалізованих відділів третинної медичної допомоги й, звичайно, хворим на COVID-19. Також надається медична допомога, якщо є загроза життю пацієнта, – повідомила начальник управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.



При зонуванні до уваги беруться шість показників. Рівень епіднебезпеки визначає державна комісія з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру. Регіональні комісії можуть лише посилювати критерії для забезпечення карантинних заходів.