18:00 | 19.02.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

З 24 лютого на території України вводиться адаптивний карантин: Тернопільську область віднесено до жовтої зони

Irena 0 Views Прокоментуй!

З 24 лютого на території України вводиться адаптивний карантин. Як і минулого разу, передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення, – зелений, жовтий, помаранчевий і червоний.

Тернопільську область віднесено до жовтої зони.
– Що стосується лікувальних закладів, то під час адаптивного карантину у них припиняється планова госпіталізація, окрім госпіталізації дітей, вагітних та породіль. Дозволяється надання екстреної медичної допомоги, робота спеціалізованих відділів третинної медичної допомоги й, звичайно, хворим на COVID-19. Також надається медична допомога, якщо є загроза життю пацієнта, – повідомила начальник управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.


При зонуванні до уваги беруться шість показників. Рівень епіднебезпеки визначає державна комісія з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру. Регіональні комісії можуть лише посилювати критерії для забезпечення карантинних заходів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *