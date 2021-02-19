Змістом життя для професора ТНМУ Ігоря Дзюбановського стала хірургія

18 лютого 2021 року виповнилося 70 років завідувачу кафедри хірургії ННІ післядипломної освіти ТНМУ, заслуженому діячу науки і техніки України, професорові Ігорю Яковичу Дзюбановському.

У стінах університету він здобув вищу медичну освіту, а згодом, після навчання в інтернатурі, трьох років практичної лікарської роботи успішно пройшов понад 42-літній трудовий шлях клінічного ординатора, асистента, доцента, професора кафедри шпитальної хірургії, понад 28 років очолював кафедри хірургії факультету вдосконалення лікарів, факультетської хірургії, хірургії факультету післядипломної освіти, хірургії з малоінвазивними ендоскопічними технологіями ФПО, хірургії № 1, хірургії ННІ післядипломної освіти.

Ігор Якович – один з найталановитіших випускників другого покоління, відомий в Україні та за її межами науковець, висококваліфікований клініцист-хірург, досвідчений педагог і вихователь студентської молоді.

Він також активний громадський діяч, зокрема, як голова, заступник голови спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій ТНМУ, член спеціалізованої вченої ради з хірургії у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, відповідальний секретар, головний редактор журналу «Шпитальна хірургія імені Л.Я.Ковальчука», член редакційної ради ще трьох наукових журналів, голова Тернопільського обласного відділення Українського лікарського товариства, голова Асоціації хірургів Тернопільської області. Ігор Дзюбановський був організатором проведення у Тернополі VII Всеукраїнського лікарського товариства 2003 року та СФУЛТ 2018 року.

Свідченням багатогранності його таланту були численні нагороди за участь у художній самодіяльності, починаючи зі студентських років.

Професійна та громадська діяльність Ігоря Яковича відзначені почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки України», подякою міністра охорони здоров’я України, стипендією Президента України, тричі – грамотою голови облдержадміністрації, медаллю «15 років ВУЛТ», грамотами та подяками ректора університету. Його визнано «Людиною року-2007 Тернопільщини».

Порядність, працелюбність, інтелігентність, уважне ставлення до людей, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки та є прикладом для наслідування новими поколіннями студентів, молодих лікарів, науковців і викладачів.

Адміністрація, ректорат, профком і весь колектив ТНМУ бажають ювіляру міцного здоров’я, невичерпного творчого натхнення, нових успіхів у Вашій благородній діяльності, добробуту, людського тепла, душевного спокою, родинного благополуччя й затишку, довгих років радісного та щасливого життя.