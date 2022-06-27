У Тернополі розшукують автомобіль, який скоїв ДТП та втік

Відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Тернопільській області розшукується водій автомобіля SSANGYONG REXTON, номерний знак 688 AZF, який 05.06.2022 року, близько 13-ї години в місті Тернополі, на вулиці Текстильній, біля будинку № 28-Ч, на території ТЦ “Подоляни” вчинив дорожньо-транспортну пригоду. А саме здійснив наїзд на припаркований автомобіль HYNDAI та поїхав з місця події у невідомому напрямку.

У зв’язку з цим, відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП звертається з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про вищевказану дорожньо-транспортну пригоду або місцезнаходження розшукуваного транспортного засобу, повідомити вказану інформацію на спецлінію 102 чи за номером телефону (067) 62 04 386.

До слова, водія попереднього автомобіля, який розшукувався патрульними поліцейськими за вчинення ДТП, вдалося встановити та притягнути до відповідальності.