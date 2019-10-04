Директор Петриківської школи Василь Ковальчук мріяв розв’язати усі математичні задачі

«У школі мені дуже подобались точні науки, особливо — математика, — розповідає директор Петриківської ЗОШ І-ІІ ст. Василь Леонідович Ковальчук. — У селі Сновидів Бучацького району, звідки я родом і де навчався, жила і викладала математику вчителька Христина Василівна Павлюк. Не було такої задачі, навіть архіскладної, якої вона не змогла б розв’язати. Мене вважали сильним математиком, але я не міг розв’язати усіх задач. Це стало поштовхом для того, щоб глибше вивчити цей цікавий і дуже потрібний предмет. Тому після закінчення школи, успішно склавши вступні іспити, став студентом Тернопільського педагогічного інституту ім. В. Гнатюка, який закінчив у 1983 році. Працював у Стінецькій середній школі вчителем фізики. У 1984 році одружився. Майбутню дружину, тернополянку Любов Методіївну Живчик, зустрів у відділі освіти, вона приїхала в Бучач на роботу за направленням. Її призначили директором Медведівської неповної середньої школи, де я у 1984-1985 роках працював вчителем фізики. У 1985 році народилася дочка Леся».

Потім Василь Леонідович кілька разів змінював місце роботи, працюючи вчителем математики у селі Мар’янівка Тернопільського району, директором трьох шкіл — Полупанівської, Мовчанівської та Хмелиськівської Підволочиського району. У 2000 році сім’я переїхала на постійне місце проживання у Тернопіль. Василь Ковальчук був призначений начальником служби у справах дітей Тернопільської РДА. Менше року пропрацював і перейшов на роботу вчителем математики у Тернопільську ЗОШ № 30.

З 2010 року — директор Петриківської ЗОШ І-ІІ ступенів, де навчаються 97 учнів, працюють 21 педагог та 8 працівників обслуговуючого персоналу. Школа маленька, компактна. Директор знає ім’я та прізвище кожного. Така велика дружна сім’я! Робота, як говорить, Василь Леонідович, забирає багато часу та енергії, але учні та колеги щодня дарують стільки радості, задоволення і приємних клопотів!

Вдома у Василя Леонідовича Ковальчука — надійний тил: дружина Люба, дочка Леся, онук Богдан, з яким дуже любить проводити вільний час на дачі, що в селі Романівка. Директор зізнався, що полюбляє риболовлю, плавання, катання на велосипеді разом із сім’єю та друзями.