Жінка умисно в’їхала на автівці у тернопільський храм, – прокуратура

Тернополянці, яка умисно в’їхала на автівці у храм, повідомили про підозру. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру тернополянці, котра на автомобілі Ауді протаранила двері Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, в’їхала у храм та умисно пошкодила церковне майно ( ст.178 КК України).

Нагадаємо, близько 00 год 15 хв 23 квітня 2022 року жінка, грубо порушуючи усі загальноприйняті моральні принципи та релігійні традиції, діючи умисно, використовуючи транспортний засіб марки Audi, пошкодила Архикатедральний Собор УГКЦ, а саме – металеві вхідні двері, дерев’яний престол та інше майно.

За результатами освідування, проведеного тієї ж ночі, тернополянка перебувала у стані наркотичного сп’яніння.

До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а також про арешт автомобіля.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції.