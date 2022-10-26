На Тернопільщині здають в оренду гідротехнічну споруду ставу
📌Пропозиція оренди на Тернопільщині: гідротехнічні споруди
Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціоні з передачі в оренду гідротехнічних споруд Ставу Новосілка 1 за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, на території Залозецької ОТГ, за межами смт. Залізці.
💡 Актив знаходиться у задовільному технічному стані.
💰Стартова ціна — 8 820,66 гривень;
📭Прийом пропозицій — до 10 листопада 2022 року;
🗓Дата аукціону — 11 листопада 2022 року;
⏳Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;
📍Локація — Тернопільська область, селище міського типу Залізці.
#фдму_оренда
#оренда_тернопільщина
#оренда_держмайна
#оренда_анонс
↪️Детальніше за посиланням – https://bit.ly/3dJxcfj