Чи може Тернопіль стати привабливим для віддаленої роботи?

За даними Upwork до 2028 року 73% компаній будуть хоча б частково працювати з віддаленими працівниками. До коронавірусу таких компаній було менше 30%.

Ось класна цитата з книги Джейсона Фрайда і Девіда Хайнемайєра «Remote. Офіс не обов’язковий» – «Якщо ви роботодавець і шукаєте людей тільки у своєму регіоні — ризикуєте не знайти найкращих. Якщо ви співробітник і обираєте тільки ті компанії, до яких легше дістатися, — пропустите кращу роботу».

Якщо працівник здатен забезпечити виконання своїх завдань, то не має значення – коли він працює та звідки. Робота може виконуватись з будь-якої зручної локації, в якій створені комфортні умови для натхнення та продуктивної роботи. Відсутність прив’язки до одного місця роботи дає можливість також подорожувати, вивчати культуру різних міст та зустрічатись з рідними чи друзями з різних куточків світу.

Проаналізувавши параметри міжнародного рейтингу Big 7 Travel, в якому Київ на 20 місці серед найкращих міст для дистанційної роботи у 2021 році, можна відмітити наявні фактори та скласти домашнє завдання для Тернополя:

доступність інтернету (в Тернополі можна підєднатись до гігабітного інтернету);

наявність дружніх професійних спільнот (в Тернополі є активний Ternopil IT Cluster);

рівень безпеки (за рейтингом міст DOU Тернопіль на 2 му місці серед міст країни);

вартість житла та їжі (в місті збудовано величезну кількість нових житлових будинків з пропозицією дешевої оренди та багато закладів харчування з середнім чеком за ланч 65 гривень);

наявність коворкінгів – потрібно побудувати хоча б 3 в різних районах міста;

інфраструктура – перлиною міста є Тернопільський став з прилеглими парками та новозбудованою Водною ареною де є місця щоб реалізувати безліч крутих ідей від водного спорту, парків розваг до затишних відпочинкових комплексів а також влаштувати мережу велодоріжок та з’єднати ними мікрорайони міста, організувати зручний сервіс оренди автомобіля.

Також, Тернопільська область найбагатша в Україні на замки та фортифікаційні споруди (тут розташована третина з близько сотні збережених замків в Україні). Кожна з цих пам’яток архітектури у свій час відіграла неповторну, а іноді навіть переломну роль в історії, і не лише нашої держави. Тут є споруди від Волинського Версалю, єдиного в Україні палацу в стилі французького ренесансу, до похмурого каміння замку кривавої королеви Бона Сфорца. Деякі споруди потребують реставрації та відновлення, також потрібно відремонтувати дороги до цих місць та зробити навколишній благоустрій.

Перевагою міста є близькість до Львова (120 км), з аеропорту якого можна подорожувати в різні країни.

Давайте долучатись до виконання домашнього завдання, щоб в наше місто приїжджали працювати, відпочивати та подорожувати. Viktor Biletskyi