Зростаючі апетити: тернопільська корупціонерка Тетяна Вовк претендує на нову посаду в Мінюсті?

Нові обличчя, очищення влади, ні корупції, ні старим кадрам – всі ці гасла українські виборці чують на кожних виборах. І якщо в центральних органах виконавчої влади ситуація справді дещо покращується, то в регіонах старі корумповані кадри, не те що не люструють – їх висувають на підвищення, – пише Народна Правда.

Яскравим прикладом цього є сумновідома чиновниця з Тернополя – Тетяна Вовк, яка вочевидь вирішивши, що має вже достатньо «професійного досвіду», не посоромилась подати документи на зайняття вакантної посади заступника начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ).

Це може бути доволі значним стрибком у кар’єрі чиновниці, адже як відомо, згідно нової адміністративної реформи – територіальні відділи Мінюсту будуть об’єднувати. Таким чином в руках у «широко відомого у вузьких колах» фахівця – Тетяни Вовк опиняться одразу дві області Тернопільська та Івано-Франківська.

Згідно матеріалів із особистої справи, які знаходяться на сайті того ж Міністерства юстиції вбачається, що стосовно цієї скандально-відомої в Тернополі чиновниці, раніше вже проводилась службова перевірка, відповідно до вимог закону про «Про очищення влади».

Тоді підлеглі екс-міністра Петренка не змогли або не захотіли побачити очевидні порушення в роботі першої заступниці начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, про які відомо ледь не кожному мешканцю Тернополя, хто хоча б раз стикався із Т.Вовк.

Відразу після оприлюднення інформації про те, що тернопільська чиновниця із корупційним шлейфом не звільнена, а претендує на нову посаду, на адресу нашої редакції почали надходити листи від тернополян, колишніх та діючих працівників територіального відділу юстиції із численними фактами про ймовірні корупційні діяння, порушення з прикладами неетичної робочої поведінки заступника начальника – Тетяни Вовк.

Наші журналісти-розслідувані вирішили ретельно перевірити всі факти зазначені в цих листах.

Згідно із відповіддю на інформаційний запит, яку отримав журналіст НАРОДНОЇ ПРАВДИ від Головного територіального управління юстиції в Тернопільській області, факти нарахування премій, різноманітних надбавок та матеріальної допомоги першій заступниці начальника управління юстиції у Тернопільській області Тетяні Василівні Вовк – повністю підтвердилися.

Так в офіційній відповіді на інформаційний запит зазначено, що за січень 2017 року Тетяна Василівна Вовк отримала майже 35 тисяч заробітної плати.

При окладі 6 745 гривень чиновниця отримала премію у розмірі понад 20 тисяч гривень.

Як видно із зарплатної відомості, окрім окладу Тетяна Вовк щомісячно отримувала премії, надбавку за вислугу років, ранг та інтенсивність, які сумарно складали від 300% до подекуди 500% розміру щомісячного окладу чиновниці, що і дозволило їй в результаті отримати від платників податків дохід в розмірі 464 518 грн за 2017 рік …

Потрібно зазначити, що кожного наступного року «апетит Вовка» лише збільшувався.

Так в 2018 році окрім вже звичних для чиновниці нарахувань премій та надбавок за інтенсивність Тетяна Василівна Вовк додатково отримує й матеріальну допомогу протягом 2-х місяців поспіль

У серпні 2018 в розмірі 40 869 грн

У вересні 2018 в розмірі 47474 грн

Тут можна хібащо іронічно констатувати : такому рясному нарахуванню премій та надбавок на щомісячній основі в кишеню чиновниці Мінюсту – Тетяні Вовк міг би позаздрити будь-який шахтар-стахановець або слюсар першого розряду часів радянського пролетаріату …

Але не будучи ані шахтарем, ані лікарем, ані пожежником, не ризикуючи власним життям і працюючи в комфортних умовах, у такий нехитрий спосіб за 2018 рік пані Вовк отримала вже 568 529 грн доходу по добре відлагодженій нею схемі.

В 2019 році схема із нарахуванням премій доходить до абсурду.

Як видно із декларації за липень 2019 року Тетяна Вовк отримує вже 99 764 гривні доходу і якщо нарахування таких сум премій продовжиться й далі , чиновниця територіального відділення Мінюсту обходитиметься платникам податків у суму більше 1 000 000 грн на рік…

Проте підозрілим є і той факт, що не зважаючи на досить високий рівень офіційних доходів протягом 3-х останніх років, згідно декларації поданої Тетяною Вовк ,ані вона , а ні члени її сім’ї не володіють жодним нерухомим , рухомим майном, цінними паперами чи активами.

Також в декларації чиновниці не згадується і земельна ділянка для індивідуального будівництва в елітному мікрорайоні Пронятин, що межує із Тернопільським озером, піщаним пляжем та лісосмугою.

Ділянка оформлена на колишнього чоловіка Тетяни Вовк –Михайла Вовка.

І хоча Тетяна Вовк формально начебто розлучена зі своїм чоловіком вже кілька років. Проте, як на диво, рідний брат чиновниці, який є депутатом Тернопільської міської ради – Олег Шморгай продовжує сприяти Михайлу Вовку безкоштовно отримувати у власність землю тернопільської громади.

Так минулого року Вовк Михайло Зиновійович отримав земельну ділянку 0,07 Га на вулиці Глибочанська у мікрорайоні Тернополя “Пронятин” з мальовничим виглядом на тернопільське озеро та елітними сусідами. Ринкова вартість землі у такому місці коштує від 2 000 доларів за сотку.

За відповідне рішення про виділення даної земельної ділянки було проголосовано на сесії Тернопільської міськради 5 жовтня 2018 року.

Колеги-журналісти із тернопільського видання «Погляд» звернулись до депутата Тернопільської міськради Олега Шморгая аби з’ясувати чи дійсно отримував чоловік чиновниці дану земельну ділянку. Але тернопільский депутат і за сумісництвом рідний брат Тетяни Василівни Вовк , почувши питання про виділення для неї землі, без пояснень кинув слухавку.

На сайті із протидії корупції є інформація,яка дещо проливає світло на ці явні не стикування між даними заповненими чиновницею в офіційній декларації та її реальним майновим й фінансовим станом.

Зокрема, тернополянин Василь Яцюк підтверджує підозри розслідувачів, про те що Тетяна Вовк переписала власне майно на розведеного із нею чоловіка, матір та її брата і саме тому її декларація майже порожня.

В іншій гілці чиновницю характеризують дописувачі сайту. Про «особливі підходи» в роботі Т. Вовк говорять її колеги, колишні підлеглі, нотаріуси та діючі працівники районних відділень юстиції.

Колишні колеги чиновниці ,звертають увагу на непомірно високі премії, які Вовк отримує щомісяця, хабарництво, відкати і приклади зневажливого ставлення до підлеглих.

Конкурсну комісію, від рішення якої із залежить, чи займе кандидатка Т.Вовк одну із ключових посад в територіальних органах Міністерства юстиції очолює Горовець Євген Миколайович.

Проте важко собі уявити куди взагалі дивляться члени комісії , коли в принципі допускають кандидатів із подібною біографією та репутаційним шлейфом до конкурсу на керівну посаду при Міністерстві.

І чи поінформований новий Міністр юстиції Денис Малюська про те, що відбувається в його відомстві на місцях? Чи знає про рівень обурення колективу Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області щодо розгляду кандидатури корупціонерки Т.Вовк на керівну посаду?

Якщо ні, тоді керівництву Мінюсту просто варто ознайомитись і перевірити факти , наведені в журналістких розслідуваннях , а також ретельно вивчити досьє корупціонерки Т.Вовк

Вже наступного понеділка 02.12.2019 о 14.00 годині громадськість дізнається чим завершиться засідання щодо зайняття посади, на яку претендує корупмована кандидатка.

Засідання відбудеться за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 8 А, (3-й поверх)

Сподіваємось, що громадські активісти, журналісти і просто небайдужі громадяни прийдуть на цей захід і запитають у заступника міністра Горовця та безпосередньо Тетяни Вовк про перелічені вище факти з її біографії.

Денис Лісовський

Спеціально для «НАРОДНОЇ ПРАВДИ»